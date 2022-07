Tre Fontane e Torretta. Lunedì al via interventi ripristino asfalto in strade interessate da scavi per rete fognaria

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-22

«A seguito della denuncia in Procura che ho presentato dopo le diverse diffide che avevo avanzato nei confronti del Commissario unico che gestisce gli interventi di realizzazione della rete fognaria nelle frazioni balneari (attualmente bloccati per via di liti pendenti tra la stazione appaltante e l’impresa), mi è stato comunicato che lunedì prossimo, finalmente, inizieranno i lavori di ripristino dell’asfalto nelle vie interessate dagli scavi».

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Castiglione, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Commissario Straordinario Unico (stazione appaltante), che ieri mattina ha proceduto alla consegna in via d’urgenza dei lavori all’impresa aggiudicataria “Lavori Stradali srl”, che dovrà eseguire gli interventi entro 45 giorni.

«Ci scusiamo con i villeggianti per gli eventuali disagi che potrebbero subire durante il periodo estivo – ha aggiunto il Sindaco – ma si tratta di un intervento improcrastinabile, in quanto volto a garantire la viabilità e soprattutto la tutela della pubblica incolumità».