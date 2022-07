Salemi, festa il 2 Luglio per 50° presbiterale di Padre Francesco Paolo Agueci

di: Salvatore Agueci - del 2022-07-20

Sabato 2 luglio, nella splendida cornice della vecchia Chiesa Madre di Salemi e della location di piazza Alicia, luoghi ricchi di storia e spiritualità, Padre Francesco Paolo Agueci, attorniato dai nipoti, dai parenti e dalle Comunità di Salaparuta e Poggioreale, ha celebrato il cinquantesimo di vita sacerdotale.

Era stato ordinato al “Collegio” nel 1972 da Mons. Francesco Ricceri, vescovo di Trapani, e incardinato nella diocesi brasiliana di Cuiabà nel Mato Grosso, ove rimase ventuno anni a servire le popolazioni di tre diocesi diverse (Cuiabà, Acorizal, Sáo Luís de Cáceres).

La provvidenza volle che, come non era stato accolto nella diocesi di Mazara dai vescovi Di Leo e Mancuso, perché vocazione adulta (iniziò a 27 anni a sentire la chiamata, nonostante lavorasse in campagna), così non fosse un vescovo mazarese a ordinarlo.

Studiò parecchi anni e si preparò per le scuole medie e superiori e poi, a Pomezia, a Frosinone, nella Certosa di Trisulti e nell’Abbazia di Casamari, per poi trasferirsi all’Angelicum di Roma.

La prima parte del suo mandato lo svolse in terra di missione, mettendosi a disposizione delle comunità cristiane e civili delle zone dove era chiamato a operare: lo fece superando e accettando difficoltà inimmaginabili.

Rientrato in Italia nel Gennaio 1994 e incardinato nella diocesi di Mazara del Vallo, il vescovo Catarinicchia lo nomina a settembre parroco a Salaparuta fino al compimento dei 75 anni, quando fa ritorno nella sua città natale.

Alla fine della concelebrazione da lui presieduta (hanno celebrato con lui l’attuale parroco di Salaparuta, P. Giovanni Augello dei Cappuccini, P. Calogero Augusta e l’Arciprete, Don Vito Saladino), ha tessuto l’elogio, ben meritato, di Don Paolo, per la sua fede e spiritualità, per la sua disponibilità e umiltà.

Uomo semplice, di poche parole, schivo da qualsiasi apparenza, è stato e lo è tuttora, nonostante la sua veneranda età, un punto di riferimento per tutti, in particolare dei più giovani, soprattutto scout, per gli anziani e gli ammalati, portando a tutti la Parola di Dio e la sua fede incrollabile trasmessa dalla Chiesa.

Il suo servizio l’ha espresso in silenzio, senza mai ribellarsi o proferir parola. I suoi pilastri fondanti, che sono stati la Parola di Dio e l’attaccamento alla Chiesa, li ha vissuti nell’umiltà e nell’abbandono in Dio.

Il Sindaco Domenico Venuti, a nome della cittadinanzaha voluto manifestare la sua riconoscenza ad un prete buono, amante della sua città e dei bisogni che essa esprime.

Tutta quanta la celebrazione à stata trasmessa in streaming, per rendere partecipi le popolazioni del Mato Grosso, che ne avevano fatto richiesta: segno che ancora, dopo quasi trent’anni, non l’hanno dimenticato.

Grazie al Signore per il dono di avercelo dato, grazie per la sua presenza, e un’invocazione perché ce lo tenga ancora a lungo!