Campobello: cittadini non pagano le tasse, il Sindaco Castiglione annuncia pugno duro

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-22

IL SINDACO CASTIGLIONE INFORMA LA CITTADINANZA SULLA GRAVE CARENZA DI LIQUIDITÀ IN CUI VERSA IL COMUNE:

Cari concittadini,

con grande rammarico, mio malgrado, sono costretto a comunicarvi che, a causa soprattutto del mancato pagamento dei tributi dovuti per legge da parte di una grande percentuale di cittadini e aziende locali, il nostro Comune è venuto a trovarsi in una grave situazione di carenza di liquidità che ha determinato osservazioni di criticità da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, che purtroppo ha definito il nostro ente come “strutturalmente deficitario”.

Questa condizione, che purtroppo accomuna molti enti locali siciliani e che, nel nostro caso, scaturisce da una situazione debitoria che si è accumulata negli ultimi 30 anni, impone obbligatoriamente al nostro Comune di intraprendere un’azione di recupero dei crediti più incisiva e impedisce al contempo l’effettuazione di spese che non sono obbligatorie per legge.

Il nostro apparato burocratico sta iniziando a lavorare con l’obiettivo di adottare delle misure correttive che ci possano consentire di superare questa criticità, ma è innegabile che siamo chiamati ad affrontare un momento difficile e complesso e lo faremo, come sempre, con grande senso di responsabilità, cercando comunque di garantire i servizi fondamentali per la cittadinanza.

Ho sentito il dovere di anticiparvi questa notizia, per il rapporto di trasparenza che ho sempre avuto nei confronti della cittadinanza, confidando nel senso civico di tutti, nella consapevolezza che è soprattutto nei di momenti di difficoltà che è importante poter contare sulla partecipazione e sulla condivisione da parte della comunità.

Con la determinazione di sempre sapremo fronteggiare anche questa difficoltà, nella certezza di superarla nel più breve tempo possibile.