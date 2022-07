La piazza in legno di Selinunte e le tasse arretrate da saldare. La regola per i Comuni in dissesto crea malcontento

del 2022-07-25

Tutti la vogliono ma nessuno la prende. Stiamo parlando della piazza in legno di Marinella di Selinunte che, dopo le vicissitudine varie, adesso è stata dichiarata agibile e a disposizione anche dei commercianti dirimpettai che potrebbero collocare, come negli altri anni, i loro dehors.

Purtroppo, c’è una norma che rende tutto più difficile e, cioè, che gli interessati, prima di collocare i gazebi, devono aver sanato le migliaia di euro di tributi non pagati negli anni precedenti di occupazione suolo pubblico.

Somme importanti, non facilmente reperibili, dopo due anni di Covid e vicissitudini varie. Di questo nei mesi scorsi se ne era parlato, come ha ricordato l’Assessore e Vice Sindaco Filippo Foscari, nella stanza del Sindaco con tutti gli interessati. All’utilizzo degli spazi concessi, presenti anche i funzionari del Demanio marittimo.

Ma di quanto concordato a parole, i fatti a fine Luglio dicono altro. Lo stesso Filippo Foscari, sulla querelle, dà la spiegazione dell’Ente: “Ci rendiamo assolutamente conto dei disagi dei commercianti che, per le vicissitudini note, hanno registrato delle perdite per il mancato utilizzo della piazzetta lignea.

Quest’ultima appartiene al demanio, e qualsiasi attività sulla stessa necessita anche di un’autorizzazione del Comune. Essendo l’ente in dissesto finanziario, per legge, non solo non si può consentirne l’uso gratuito agli stessi, ma corre l’obbligo di richiedere i canoni degli anni precedenti non riscossi, prima di procedere all’autorizzazione”.

Attualmente, solo una ditta ha montato due ombrelloni, ma si tratta di una nuova attività commerciale che non ha debiti con il Comune. Filippo Guarino parla un po' a nome dei colleghi commercianti: “Dopo due anni di pandemia, dopo le lungaggini dei lavori della piazza, che fino a ieri non ci hanno consentito di potere collocare sedie e tavolini era probabilmente più auspicabile, visto le grandi perdite economiche subite, di rimandare il tutto a dopo l’estate e programmare con il Comune la prossima stagione”.

Un commerciante non del luogo aggiunge: “Io pago l’occupazione suolo pubblico ed è giusto che gli altri lo facciano. Mi viene in mente il film di Ficarra e Picone ‘L’ora legale’, dove tutti volevano il cambiamento con un nuovo Sindaco e il rispetto delle leggi, salvo poi cambiare idea e preferire un più agevole ritorno al passato. E allora abbiamo l’italiano pronto a criticare chi amministra, ma non a cambiare il proprio comportamento”.