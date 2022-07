(VIDEO) Esplosioni di bombole di gas in via Mazara a Salemi. Nube di fumo e paura. Sul posto i Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2022-07-22

Esplosione di almeno 7 bombole di gas in via Mazara a Salemi. Un vasta nube di fumo si alzata è seguita allo scoppio e tanta paura è stata la paura per i residenti della zona. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che, stando alle prime voci, sembra sia partito da una esplosione di bombole presenti presso una attività commerciale presente in zona attiva nella vendita di serramenti e bombole. Sul posto anche i Carabinieri di Salemi.

Al momento sembra che non vi siano feriti anche tra i residenti. In via Mazara è presente anche un immobile che ospita la comunità per anziani "Elisir" ma sembra che nessuno degli ospito sia rimasto ferito a seguito dello scoppio grazie al pronto intervento di una operatrice. Gli anziani, infatti, pare che siano stati evacuati in tempo.

Seguono aggiornamenti.