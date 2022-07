Presunta truffa nel Belìce ai danni dell'Inps, assolti 22 imputati

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-23

Il Tribunale di Marsala, in persona del Dott. Matteo Giacalone, in data 18 Luglio ha assolto 22 cittadini residenti in diversi Comuni del circondario del Belìce (tra cui Castelvetrano, Partanna, Campobello di Mazara) accusati di avere truffato l’Inps di Trapani.

Secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Marsala i 21 imputati, tutti in concorso con un altro soggetto sottoposta al giudizio, avrebbero falsamente posto in essere contratti di assunzioni ed atti di licenziamento, al fine di ottenere dall’Inps l’indennità di disoccupazione. In sostanza, i 22 erano accusati di porre in essere finti rapporti di lavoro, al fine di far maturare giornate lavorative in favore dei dipendenti, utili poi per maturare il diritto all’indennità di disoccupazione.

L’asserito danno patito dall’Ente Previdenziale, era stato quantificato dalla Procura della Repubblica in circa 60.000,00 euro (le somme corrisposte come indennità di disoccupazione) ed i fatti sarebbero occorsi in Castelvetrano (sede locale dell’Inps competete) nell’anno 2015.

Nel corso del processo, però, la tesi dell’accusa non ha retto, non riuscendo la stessa a fornire solide prove a sostegno delle imputazioni formulate. Conseguentemente, tutti gli imputati venivano assolti con la formula “perché i fatti non sussistono”.

Soddisfazione è stata espressa da alcuni difensori sulla vicenda. L’Avv. Cardinale Ignazio, difensore di 2 imputati, F.C. ed M.S., intervenuto sulla vicenda, ha precisato “Come nel corso del processo non siano emersi elementi in grado di dimostrare la penale responsabilità dei miei assistiti in ordine ai fatti di reato che venivano loro contestati”.

Nell’esprimere soddisfazione per l’esito del processo, gli Avvocati Giuseppe Accardo, Tiziana Favoroso e Filippo Inzirillo (tutti del Foro di Marsala), hanno sottolineato come l’assoluzione sia stata l’esito fisiologico di un iter giudiziario basato sulla totale mancanza di prove a sostegno delle tesi della Procura della Repubblica e, come quei pochi accertamenti posti in essere dalle forze di Polizia Giudiziaria siano, in taluni casi, successivi l’epoca dei fatti e, dunque, inconducenti.

Diversi altri professionisti sono stati coinvolti nel procedimento, tra cui l’Avv. Gianni Caracci, l’Avv. Lo Sciuto Franco, l’Avv. Seidita Franco, l’Avv. Sammartano Francesco, l’Avv. Scandagliato Nicolò, l’Avv. Pantaleo Giuseppe, l’Avv. Parrinello Giuseppe, l’Avv. Messina Marilena, l’Avv. Giacalone Susanna, l’Avv. Scaminaci Gianni, l’Avv. Ferro Giuseppe, l’Avv. Zamattio Federico e l’Avv. Mattozzi Massimo.

Nella foto in alto: Da Sinistra, l’Avv. Cardinale Ignazio, l’Avv. Accardo Giuseppe e l’Avv. Filippo Inzirillo