Castelvetrano, bloccati lavori ad una ditta in Via Caduti di Nassiriya. Avviate le verifiche

di: Redazione - del 2022-07-26

Il Sindaco Enzo Alfano ha bloccato i lavori che una ditta stava effettuando in Via Caduti di Nassiriya. Erano in corso, nello specifico, degli scavi per interrare dei fili, probabilmente fibra ottica. Il primo cittadino ha chiamato la pattuglia dei Vigili Urbani e ha bloccato i lavori in quanto riteneva che la ditta non disponesse delle autorizzazioni del caso. Sono partite le indagini del caso.