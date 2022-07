Belicittà tra successo di presenze, attività commerciali in crescita e investimenti continui. Intervista all'Avv. Pietro Bruno

di: Redazione - del 2022-07-27

Il Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano è gestito dalla Grigoli Distribuzione Srl, una società in confisca definitiva, che amministra anche 10 supermercati dislocati nelle province di Trapani ed Agrigento.

Il Consiglio di Amministrazione, alla guida della Grigoli Distribuzione Srl dal 2017, è composto dall’Avv. Dott. Pietro Bruno, che ricopre il ruolo di Presidente e Legale Rappresentante, e dai Consiglieri Avv. Andrea Aiello e Dott. Luca Brancato.

Com’è noto, la gestione di una società in confisca definitiva, assume profili di difficoltà elevati e di non facile risoluzione, anche solo per la diffidenza che questo ingenera nell’opinione pubblica dei vari stakeholders, cui si aggiunge l’impossibilità di accedere al credito bancario.

Quest’ultimo aspetto, induce la governance ad operare facendo affidamento esclusivamente ai soli flussi di gestione e tenendo sotto controllo i movimenti in entrata e in uscita, anche in via prospettica, per garantire il regolare funzionamento aziendale.

L’attuale e sopra menzionato Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel Febbraio del 2017, ha ereditato una situazione particolarmente difficile. Alle carenze ed inefficienze rilevate nei vari rami aziendali, si sommava una condizione di frizione finanziaria, dovuta da flussi in entrata insufficienti rispetto alle esigenze.

Attraverso una completa ricommercializzazione della rete vendita costituita dai supermercati, e, contemporaneamente, al progressivo e costante ammodernamento ed efficientamento del Centro Commerciale Belicittà, come ci ha specificato il Presidente Bruno, sono stati raggiunti importanti obiettivi, che possiamo sintetizzare come segue:

- Sensibile diminuzione delle unità sfitte del Centro Commerciale Belicittà fino alla completa commercializzazione dei locali.

- Aumento degli espositori Temporary all’interno della Galleria.

- Forte diminuzione dei Debiti.

- Riduzione dei Crediti. L’attenta gestione dei crediti, la drastica riduzione del contenzioso e il turnover con nuovi operatori, ha migliorato sensibilmente l’esigibilità e la puntualità nei pagamenti.

- Aumento degli incassi e stabilizzazione dei flussi in entrata.

- Ammodernamento ed efficientamento del Centro Commerciale Belicittà, attraverso un piano d’investimenti programmato.

- Aumento costante delle presenze su base annua, rilevate all’interno del Centro Commerciale Belicittà.

Una nota a parte, merita la gestione dell’emergenza Covid-19.

L’anno 2020 è stato, a livello mondiale, quello della pandemia, caratterizzato da un lockdown che ha visto il Centro Commerciale Belicittà chiuso continuativamente per oltre 2 mesi, e, poi, chiuso per tutti i fine settimana e nei giorni festivi nel corso di tutto il 2020 e durante la prima metà del 2021.

Il C.d.A. ha tempestivamente impostato e messo in atto una strategia volta a limitare gli effetti negativi causati delle misure restrittive imposte dal Governo. Tale strategia, che è stata seguita ed apprezzata dalla totalità degli operatori, ha consentito alla Grigoli Distribuzione Srl di recuperare tutti i crediti del periodo e, nel contempo, di mettere in grado gli operatori di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali introdotte dal Governo Nazionale.

Oggi, il centro commerciale Belicittà gode della piena occupazione degli spazi commerciali, tenendo conto di un turnover fisiologico tra gli affittuari.

“Sono fortunato a poter gestire un bene confiscato - ha dichiarato alla nostra Redazione il Presidente Bruno - che si è perfettamente integrato nel tessuto locale, divenendo un punto di riferimento per il territorio e per i suoi abitanti. La florida condizione economica e finanziaria, ha permesso di mettere a disposizione gli spazi per organizzare attività di tipo culturale e, comunque, rivolte al sociale. (Partita della legalità, Vendita Azalee AIRC, Mostra Sculture Puntrello, Sanremo Rock Giovani, edizioni 2021 e 2022).

Auspichiamo - ha concluso il Presidente - di fare sempre di più e meglio, ascoltando attentamente i feedback dei nostri operatori e dei nostri visitatori”.