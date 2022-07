Santa Ninfa: Libri, degustazioni e osservazioni astronomiche nella seconda giornata del «Sikano fest»

del 2022-07-27

Seconda giornata domani, giovedì 28 luglio, per il «Sikano fest», la rassegna organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti (tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa»). «Rammendi e ricuciture: dalle cicatrici, la bellezza» è il tema di questa quinta edizione della kermesse culturale. Ad ospitare gli appuntamenti è sempre il castello di Rampinzeri, il secentesco baglio restaurato, di proprietà del Comune, che dalla sommità di una collina domina la verdeggiante vallata sottostante, nel "cuore" della Valle del Belice. In programma, alle 19, la presentazione del libro di Totò Cascio e Giorgio De Martino «La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0», un'opera che è una sorta di memoir e, al contempo, un racconto di formazione e rinascita. A conversare con Totò Cascio, celebre protagonista del film premio Oscar «Nuovo Cinema Paradiso» di Giuseppe Tornatore, ci saranno i giornalisti Vincenzo Di Stefano e Mariano Pace. Le letture saranno affidate all'attrice Marilena Piu. Al termine, «Calici d'autore», degustazione di vini locali. Alle 21, «Rampinzeri… sotto le stelle», osservazione del cielo con telescopi e spiegazione della volta celeste e delle costellazioni a cura di «Anki», ente gestore del Planetario di Palermo. A partire dalle 18,30 sarà possibile visitare il centro «Esplora-Ambiente» e il museo della preistoria. Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992208), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell'emigrazione (348.7986719).