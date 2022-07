(FOTO) Campobello, incendio nella notte. Tre persone in Ospedale

di: Redazione - del 2022-07-27

Un incendio questa notte all’interno della comunità terapeutica “La svolta per la rinascita” a Campobello di Mazara, in Via Vittorio Emanuele, ha messo a dura prova il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno fatto evacuare 17 persone della stessa comunità di recupero. Le fiamme hanno interessato il vano cucina e il vano soggiorno, ma il fumo ha invaso l’intero edificio.

L’incendio pare che sia scaturito per fatti accidentali in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Si tratterebbe, probabilmente, di un incendio causato da un sovraccarico di una presa elettrica. Le fiamme hanno distrutto divani, suppellettili e arredamenti, ma non si escludono altre cause. Tre ospiti, presi dal panico, si sono lanciati dal primo piano dell’edificio, riportando fratture al femore alle caviglie. Di questi tre ricoverati in Ospedale, uno è un extracomunitario.

L’incendio è scoppiato alle 02:20 e i Vigili del Fuoco di Castelvetrano, sotto le direttive del Capo reparto Giuseppe Morrione, e Mazara, hanno dovuto lavorare fino alle cinque del mattino.

Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa, per trovare una soluzione temporanea abitativa agli ospiti della comunità di recupero.