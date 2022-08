(FOTO) Monitoraggio acque del fiume Belìce grazie al progetto Start-up Belìce. Tre i punti di prelievo

di: Redazione - del 2022-08-01

Una lunga passeggiata e dei prelievi di campioni d’acqua per capire lo stato di salute del fiume Belìce. Grazie, infatti, alla Organizzazione Non Governativa "CissOng", partner di Start-up Belìce, progetto che ha inaugurato nuovi strumenti a disposizione della comunità per riconoscere e tutelare i tesori che si trovano all’interno della Riserva, è stata condotta un’azione di monitoraggio ambientale, con campionamento delle acque del fiume Belìce in tre tappe strategiche.

"Siamo passati - ha dichiarato la castelvetranese Valeria Ferrante, del CISS ONG - da contrada Molino Firriato a contrada Borgo Vecchio, avvicinandoci all’area in cui l’impatto antropico è connesso alla presenza di attività agricole-industriali, per poi arrivare fino alla foce, in prossimità degli stabilimenti balneari".

Martedì saranno resi noti i risultati dei campionamenti e l’auspicio è che il fiume non sia inquinato, come riscontrato in passato, da scarichi di natura industriale.

A partire dalle ore 8.00 di domani mattina, infatti, Start-up Belice si racconterà alla comunità e lo farà con un invito in spiaggia, a Castelvetrano, in contrada Belìce di Mare (ingresso principale della Riserva). Tutta la rete di partenariato, che in questi mesi ha reso possibile le azioni educative, informative e gli interventi di tutela ambientale e di innovazione sociale, si incontrerà per un momento di consegna dei nuovi strumenti di racconto e di custodia della Riserva Naturale Orientata foce del fiume Belìce e dune limitrofe.

Le tante azioni di cura e di sensibilizzazione della comunità sul patrimonio ambientale continuano inoltre con gli interventi monitoraggio delle acque della Riserva, realizzati dalla Ong CISS: grazie al campionamento delle acque del fiume Belìce, effettuati in tre tappe strategiche, sarà possibile presto conoscere, attraverso dati aggiornati, l’impatto antropico derivante perlopiù da attività agricole-industriali e dalle strutture balneari. I risultati della ricerca, presto disponibili online, saranno diffusi in anteprima nel corso dell’evento “Custodi della Riserva”.

Il progetto Startup Belìce è sostenuto da Fondazione CON IL SUD, dall'AIAS ONLUS - Sezione di Castelvetrano, dal Cresm (Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione), dalla Ciss Ong, Maghweb, dal Comune di Castelvetrano, Rinnova e dalla Cooperativa sociale F.A.T.A.