Festa per i 100 anni di Nonno Leonardo Agate. Una vita semplice tra famiglia e tablet per la lettura

del 2022-07-29

Grande festa oggi a Triscina per i cento anni di vita di Leonardo Agate, castelvetranese, alla presenza dei familiari e del Sindaco Enzo Alfano che ha portato il saluto della Città.

Nonno Leonardo è stato da sempre, ci raccontano i figli, una persona curiosa e affettuosa, legata alla vecchia proprietà contadina e che ha sempre condotto una vita sempre all'insegna delle cose genuine. Emblematico il fatto che è nato nella casa dove ancora abita, semplicemente spostandosi da un'ala all'altra per ristrutturazioni e ammodernamento .

Sempre pronto a mettersi in gioco, all'età di 92 anni, nonno Leonardo non riuscendo più a leggere il giornale visti i caratteri troppo piccoli, ha cominciato ad usare il tablet collegandosi alle varie testate sfruttando lo zoom per ingrandire i testi. Lo caratterizza ancora una gran voglia di vivere e con spirito pacato considera ogni giorno un dono. A nonno Leonardo vanno gli auguri della Redazione a nome di tutti i lettori di Castelvetranonews.it