“Manteniamo pulito il cimitero di Castelvetrano”. Appello del Vice Sindaco Foscari dopo la recente pulizia

Molte persone si lamentano perché il cimitero è sporco e lo vorrebbero pulito ogni giorno. Ma i cittadini cosa fanno per aiutare a tenerlo in buono stato? Ci vuole la collaborazione di tutti.

Giorni fa Giuseppe Fratello, titolare di una ditta di pulizia pagata dal Comune, ha chiamato la Redazione per fare un appello a tutti i cittadini di Castelvetrano.

“Questa è la terza settimana in cui lavoriamo senza sosta per pulire il cimitero e, in poche ore, troviamo già i fiori secchi per terra, nonostante siano presenti i contenitori. Spero nel buonsenso e nella buona volontà delle persone di differenziare. Davanti ai cancelli sono presenti dei contenitori appositi per differenziare. Noi come Ditta ce la stiamo mettendo tutta a lavorarci, però sarebbe anche bene mantenere questa pulizia. Aiutateci a mantenere pulito il cimitero”.

Le parole del Vice Sindaco Filippo Foscari:

“I contenitori sono presenti ovunque, facilmente riconoscibili con le targhette. I cittadini devono capire che si spendono dei soldi pubblici, i quali, probabilmente, si sarebbero potuti spendere diversamente. Registrando queste situazioni di abbandono dei rifiuti, dico pure che ci vuole l'impegno di tutti, quindi chiedo cortesemente di avere più cura e rispetto del cimitero”.

Per saperne di più, ascolta le video interviste.