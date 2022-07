Questa sera e domani a Belicittà “Sanremo Rock & Trend Festival”. Venti gli artisti che si esibiranno

del 2022-07-30

Questa sera presso il centro commerciale Belicittà si svolgerà la finale regionale del festival Nazionale “Sanremo Rock & Trend”. Due categorie diverse di musica e 20 i solisti, ben distribuiti 10 per ogni serata, che si sfideranno a suon di rock sul palco adibito all’esterno del centro commerciale di fronte ad una nutrita giuria di esperti, scrittori, musicisti, alla presenza anche di Jenny, ex patron del marchio Sanremo Rock & Trend. La sue serate (questa sera e domani) produrranno tre vincitori per categoria. I tre vincitori del rock Club Il Trend. andranno al Teatro Ariston di Sanremo tra i 5 e il 10 Settembre per un finale nazionale che decreterà i vincitori finali per ogni categoria. All’evento di Sanremo saranno presenti artisti nazionali e internazionali e un giuria nazionale e internazionale alla presenza anche di numerosi produttori discografici.