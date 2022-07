del 2022-07-30

Sinistro stradale questa sera a Triscina. Una Fiat Uno ha urtato contro uni scooter 50 cc con a bordo due giovani 16 enni. Sul posto per i soccorsi è giunto il 118. L’incidente si è verificato nei pressi dell’entrata di Triscina all’incrocio con la via Uno. Leggermente feriti i giovani a bordo dello scooter. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.