Castelvetrano, a fuoco ieri sera l’ex mattatoio comunale. Sul posto i Vigili del Fuoco

del 2022-08-02

A fuoco ieri sera l’ex mattatoio comunale, oggi autoparco, di via gentile a Castelvetrano dove bivaccano persone e non si esclude che ci dormano persone e che sia partito il fuoco per qualche cicca di sigaretta. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano e i Carabinieri. Molta preoccupazione da parte dei residenti per l’acre fumo. Un immobile che ha la sua storia di ex mattatoio poi diventato deposito anche di motorini sequestrati ma abbandonato del tutto.