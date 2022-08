Incendio all'ex mattatoio, Vigili urbani chiudono l'edificio

del 2022-08-03

A fuoco ieri sera l’ex mattatoio comunale di via Gentile a Castelvetrano. Il comandante dei vigili urbani su sollecitazione dei residenti ha fatto chiudere il grosso pettine dell' edificio che risulta non agibile e quindi non abitabile. All'interno sono andate in fiamme segnaletica, ruote di auto e vernici.

Da tempo i residenti denunciano un via vai di giovani e non solo all' interno di quello che oltre cinquanta anni fa era adibito a mattatoio e poi ad autoparco. All' ingresso un materasso bruciato potrebbe far pensare che l' incendio sia partito da li e si sia esteso per tutta la superficie interna.