di: Redazione - del 2022-08-02

Un sinistro autonomo si è verificato oggi all’altezza dell’A-29 carreggiata Trapani-Alcamo, in direzione Alcamo. Coinvolto un uomo a bordo di una Ford Fiesta.

Per cause in via di accertamento l’uomo si è schiantato contro il guardrail, rimanendo miracolosamente illeso.

Sul posto la Polizia Stradale per ulteriori accertamenti.