Lettera di Legambiente ad Alfano sullo stato del depuratore di Selinunte

Dopo la pubblicazione degli esiti delle analisi delle acque da parte di Goletta Verde, che ha segnalato l’inquinamento del mare nel tratto vicino il depuratore di Marinella di Selinuntearriva l’interrogazione della sezione locale di Legambiente al Sindaco Alfano.

Nel merito, ci si chiede se tale situazione possa essere attribuita alla mancanza della manutenzione del depuratore, cosa che potrebbe danneggiare l’ambiente circostante, rischiando di creare un serio problema ai bagnanti e alla zona balneare.

Di seguito il testo:

"Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, in riferimento all’indagine svolta da Goletta Verde sullo stato del mare lungo le coste siciliane, in cui risulta che il punto più fortemente inquinato della provincia di Trapani e, forse, di tutta la Sicilia, essere nei pressi del depuratore di Marinella di Selinunte, si chiede se tale situazione possa essere attribuita anche a mancata manutenzione dello stesso.

Risulta, infatti, che di recente, soltanto nella stagione estiva 2020, i dati raccolti nello stesso punto testimoniavano indici nella norma. A partire dalla stagione 2021, invece, si sono rilevati valori al di sopra dei limiti di legge.

È lecito il sospetto che la probabile mancata manutenzione, aggiunta al cedimento di parte della strada in prossimità del depuratore, con la rottura ormai da diverse settimane di un tubo e il probabile sversamento di liquami direttamente in mare, abbiano prodotto tale grave ed increscioso risultato, dannoso per la salute dei bagnanti e per l’immagine della nostra località balneare.

Si chiede se e quali iniziative ha assunto, oltre quella relativa all’ordinanza di divieto di balneazione!"