Campobello, rispetto Codice Stradale. Ecco report su controlli da parte della P.M.

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-08

Durante la prima settimana di questo mese (dal 01/08/22 al 07/08/22), la Polizia Municipale di Campobello di Mazara ha effettuato un’intensa attività di controllo per quanto riguarda il rispetto del Codice della Strada.

In particolare, oltre all’attività di controllo della regolarità della sosta dei veicoli, sono stati effettuati diversi posti di controllo dai quali sono scaturite 36 violazioni e, in particolare, le seguenti:

n. 4 violazioni per mancanza di assicurazione;

n. 4 violazioni per revisione scaduta;

n. 11 violazioni per guida senza casco;

n. 1 violazione per circolazione con patente scaduta;

n. 1 violazione per guida senza patente;

n. 1 violazione per circolazione con veicolo non immatricolato;

n. 5 violazioni per circolazione senza documenti al seguito;

n. 5 violazioni per circolazione in senso contrario di marcia;

n. 1 violazione per superamento della striscia trasversale continua;

n. 3 violazioni per guida irregolare di monopattini elettrici.

Come comunicato, i controlli saranno intensificati durante le due settimane a cavallo del ferragosto (dal 08/08 al 21/08), con il preciso fine di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale che, come recita il Codice della Strada, “rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.

Ma l’attività della Polizia Municipale di Campobello di Mazara non si è limitata solamente a quanto sopra ma, in particolare, è stata assiduamente controllata la regolarità dei veicoli in sosta, specie per quanto riguarda le aree riservate ai portatori di handicap e la sosta in senso contrario a quello di marcia , attività che ha portato alla contestazione di centinaia di violazioni.

“Stiamo cercando, per quanto possibile, di essere presenti sul territorio del nostro Comune, specie nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, per garantire, durante questo mese di Agosto, la sicurezza nella circolazione stradale. Infatti, una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine costituisce, senza dubbio, un deterrente per tutti quegli utenti della strada che non rispettano, per l’appunto, le norme di circolazione stradale”, afferma Giuliano Panierino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Campobello di Mazara, al quale abbiamo chiesto quali altre attività sono previste per le prossime due settimane.

“Intensificheremo i controlli anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità, con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche che abbiamo in dotazione: il Velomatic 512D e lo Scout Speed. Effettueremo ulteriori controlli riguardo alla circolazione dei veicoli elettrici, sia monopattini che biciclette elettriche, anche in considerazione del fatto che, con la conversione in legge del D.L. n. 68/2022, in vigore dal 6 Agosto scorso, sono state previste specifiche sanzioni per i velocipedi a pedalata assistita che non rispettano le caratteristiche tecniche previste dalla legge, quali la modifica per raggiungere velocità superiori a 25 km/h o le modifiche che consentono di considerarli ciclomotori, violazioni che comportano pesanti sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche il sequestro del veicolo per la successiva confisca, cui si aggiungono le sanzioni per guida senza copertura assicurativa e guida senza casco”.

Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni, al fine di fornirvi informazioni sull’ulteriore attività effettuata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara.