Castelvetrano, auto contromano si schianta contro guardrail. Sul posto la Polizia Municipale

del 2022-08-04

Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio sulla strada statale 115 in direzione Castelvetrano. A bordo dell’auto un extracomunitario in precario stato psichico che, con la sua golf, ha preso contromano il raccordo per Menfi andando a sbattere contro il guardrail.L’automobile si è parzialmente distrutta: pare che l’uomo non abbia riportato grosse ferite. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica. Pare che l’auto non fosse coperta da assicurazione.