Selinunte, 9 Agosto presentazione libro “La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello” di Ferdinando Maurici

di: Redazione - del 2022-08-08

Nell’incantevole scenario del tempio A di fronte alla casa del Viaggiatore (evento organizzato dal Direttore del Parco Archeologico Felice Crescente), è in programma Martedì 9 Agosto alle 18:30 la presentazione del nuovo capolavoro di Ferdinando Maurici. Il noto storico e appassionato di archeologia illustrerà con attenzione ogni singolo particolare del nuovo libro “La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello”.

Nativo di Palermo, Maurici è un appassionato ricercatore, specializzato in archeologia medievale e cristiana. Al suo attivo anche alcune docenze universitarie e circa 300 pubblicazioni. Da quest’anno ricopre il ruolo di Soprintendente del mare per la Regione Sicilia. Per molti addetti ai lavori, Tommaso Fazello è considerato il patriarca degli archeologi e il massimo esponente del settore della nostra regione.

Vissuto nel Cinquecento, nonostante una vita privata poco appariscente, mise in risalto il culto per la storia visitando i siti archeologici dell’isola. Tra le sue imprese (viste le difficoltà del periodo), la scalata dell’Etna nel 1541.

Cercò di compensare la limitatezza delle disponibilità bibliografiche con degli studi approfonditi all’interno di alcuni monasteri. Un uomo in grado di rivestire incarichi religiosi e vivere quotidianamente la storia del territorio siciliano con enfasi e spassionata intensità. Maurici ha cercato di cogliere ogni singolo aspetto e renderlo partecipe ai lettori, mettendo in risalto una figura di notevole spessore.

Per i curiosi, appassionati e studiosi è l’occasione per attraversare quattro lustri del Cinquecento e conoscere il percorso formativo, archeologico e le imprese ardue di una delle figure più importanti della storia siciliana.