Selinunte, stasera a Baglio Florio "Spazio Jazz" con "Federica Foscari Quartet"

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-10

La cantante Federica Foscari, in quartetto con Ciccio Leo al pianoforte, Arabella Rustico al contrabbasso e Nelly Manukyan al flauto, si esibiranno stasera, presso il baglio Florio, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, alle ore 21.

L’evento “Spazio jazz” fa parte del palinsesto estivo promosso dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, condiviso dalla direzione del Parco Archeologico, e sostenuto dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina. Di seguito, informazioni sugli artisti.

Nelly Manukyan è nata a Yerevan, in Armenia, in una famiglia di musicisti. Artista precoce, a soli 4 anni, inizia gli studi musicali presso la Tchaikovsky Music School all'interno del Conservatorio statale di Yerevan. Dopo essersi diplomata con il diploma di eccellenza in pianoforte e flauto, è entrata al Conservatorio di Stato di Yerevan dopo Komitas, doppia specializzazione in pianoforte e flauto. Molteplici sono le collaborazioni con molti musicisti eccezionali come Bobbie Sanabria, Armen Donelian, Garner Thomas, Rick Taylor.

Arabella Rustico nasce a Mazara del Vallo nel 2000. Contrabbassista e bassista, intraprende il suo viaggio musicale all'età di 9 anni imbracciando la sua prima chitarra. Inizia a studiare contrabbasso con il maestro Fabio Crescente, per poi iscriversi al conservatorio di Palermo, al corso di contrabbasso jazz. Ha frequentato clinic e masterclass dirette da artisti di fama mondiale quali Ron Carter e Dario Deidda. Ha collaborato con artisti del calibro di Lino Patruno, Paulus Schäfer e Nicola Giammarinaro.

Ciccio Leo (Francesco Leo) nasce a Palermo nel 1994. Inizia gli studi musicali all’età di 4 anni, e nel 2016, si laurea in pianoforte jazz presso il conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo, con 110 e lode, e menzione alla tesi. Dal 2013 al 2018 svolge un intensa attività concertistica su territorio nazionale ed europeo con i”Jumpin’up”. Nel 2014/15/16 frequenta i seminari tenuti dal “Berklee College of Music” di Boston in occasione delle “Umbria Jazz Summer Clinics” dove ha condiviso il palco durante le Jam Session notturne con Joey Calderazzo, Cory Henry, Jacob Collier, Justin Faulkner, Fabrizio Bosso etc..

Nell’inverno del 2016 viene chiamato da David Boato, noto trombettista e docente di tromba delle Clinics, per una tournée con un quintetto internazionale che tocca alcuni dei club più prestigiosi del nord Italia. Nel Settembre del 2017 inizia un percorso di collaborazione con la Lab Orchestra di Palermo collaborando con Marco Masini, Paolo Belli, Silvia Mezzanotte, Matteo Becucci, Moreno.

Federica Foscari, classe 1994, castelvetranese doc, ha studiato per 5 anni presso la scuola “Open Jazz” di Palermo, seguita dell’insegnante di canto Loredana Spata. Nel 2012, incontra il suo mentore, Giovanni Mazzarino, direttore artistico del “Piazza Jazz” di Palermo, che la inserisce nel percorso didattico “Performing Vocal Lab”, tra i seminari dell’“Open Jazz” di Palermo. Nello stesso anno, apre il concerto della grande Anne Ducros. Nel 2013, registra un disco di cover, “The Nearness Of You, in cui il suo inconfondibile stile rivisita i grandi mondiali della musica jazz, accompagnata da Mazzarino, Fioravanti e Bagnoli, e il grande Fabrizio Bosso alla tromba e flicorno, presentato presso il Parco Archeologico di Selinunte e nell’ottobre 2013 a Milano all’atelier della musica, diretto da Enrico Intra.

L'evento è ad ingresso gratuito.