Festa per i 50 anni dal diploma liceale per ex compagni della III B. Serata tra ricordi, emozioni e risate

di: Redazione - del 2022-08-11

I ragazzi (continuano a chiamarsi così tra di loro, ancorché l'età media sia di 69 anni) della III B si sono riuniti la sera del 9 Agosto in un noto ristorante di Marinella-Selinunte per festeggiare i 50 anni dalla loro maturità classica, 1972-2022.

Un gruppo di “vecchi” compagni di scuola che ha sempre mantenuto vivo, nel corso degli anni, il ricordo di quei 5 anni vissuti insieme fra i banchi di scuola del Liceo classico “Giovanni Pantaleo” di Castelvetrano.

Venti i presenti, più qualche marito o moglie: Giuseppe Aiello, Vincenzo Barbera, Giuseppe Cangemi, Pietro Di Gregorio, Andrea Farina, Giovanna Favara, Tonino Fiore, Giuseppe Granellini, Elio Indelicato, Josè Marrone, Franco Messina, Bruno Musiari, Salvatore Nastasi, Antonio Oddo, Enza Romeo, Mariella Salluzzo, Concetta Scardina, Melina Tommaso, Filippo Triolo e Rosalba Zagarella.

Un gruppo ben diversificato per carriere professionali, provenienza (Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa), fede calcistica e idee politiche (di cui non si è assolutamente parlato), ma molto omogeneo per quanto concerne i rapporti intrattenuti fra di loro nel corso di questi 50 anni appena festeggiati.

Durante la piacevole serata, fra un pasto e l'altro, si sono alternati al microfono: Tonino Fiore per ricordare quelli che, ahimé, non ci sono più, Vincenzo Barbera per fare il punto su alcuni fatti salienti del quinquennio 1967-1972, Pietro Di Gregorio per parlare di un libro scritto da Peppuccio Varia, Rosalba Zagarella per raccontare di un'espulsione (non sua) per una banalità che, raffrontata a quello che succede ora nella scuola, fa sorridere (o rabbrividire), ancora Tonino Fiore alle prese con la versione di greco, che “sembrava turco” degli esami e Franco Messina per cantare qualche successo di quegli anni a cavallo fra la fine dei '60 e l'inizio dei '70.

Alla fine, Josè Marrone, splendida organizzatrice dell'evento, collaborata da Vincenzo Barbera e Franco Messina, ha ringraziato tutti, con un filo di commozione, per la briosa e coinvolgente partecipazione. Tutti insieme, ovviamente, hanno cantato l'inno del Liceo “Popolo di Studenti” e, tra i saluti finali, si sono dati appuntamento, a Dio piacendo, per il 2023, cinquantunesimo anniversario, con un'età media di 70 anni!