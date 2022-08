del 2022-08-08

Scontro oggi in via caduti di Nassiriya tra una moto di grossa cilindrata è una Fiat Punto grigia. Il conducente della moto pare che abbia tentato di schivare un’auto, guidata da un mazarese, che usciva dal parcheggio. Sul posto il 118 e i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Il giovane V. M., di origini saccensi, è arrivato vigile e cosciente in Ospedale.