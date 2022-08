Marinella, stop ad autobus e grossi mezzi in via Caboto. Ecco il perché del nuovo divieto

di: Redazione - del 2022-08-11

Divieto di accesso di autobus e grossi mezzi fino 3,5 tonnellate nella zona bassa di Marinella di Selinunte, ad iniziare dalla via Caboto interessata dalla Ztl. Lo ha stabilito un’ordinanza municipale dei giorni scorsi, concordata con l’Amministrazione Comunale.

“Uno dei motivi principali - precisa il Comandante Rosaria Raccuglia - è stato dato dal fatto che l’Autorità di Bacino ha trasmesso uno stralcio dell’aggiornamento del piano per l’assetto idrogeologico, il quale classifica nell’area pericolosità elevata parte del centro abitato di Marinella di Selinunte, ed associa un livello di pericolosità moderato e di rischio medio al dissesto riscontrato nella via Scalo di Bruca”.

Fino ad ora autobus carichi di turisti scendevano nella zona del porto e dell’attigua piazza di legno, scontrandosi spesso con problemi legati a posteggi selvaggi, che finivano per bloccare gli autobus per decine di minuti con i gas di scarico inquinanti, per non parlare anche per il rischio incolumità pedonale.

Anche l’inquinamento acustico, a causa dello strombazzare dei clacson, soprattutto dei camion, ha convinto la Polizia Municipale a collocare all’inizio della via Scalo di Bruca il divieto di accesso dei grossi mezzi, tranne quelli autorizzati per legge.