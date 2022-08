Salemi, trovato morto il giovane scomparso. Da giorni non si avevano più sue notizie

del 2022-08-12

Da quasi due giorni non si avevano notizie di un giovane di Salemi Manuel Spagnolo, di 21 anni, scomparso nella notte tra il 10 e l'11 agosto. Dalle prime notizie pervenute in redazione pare che si tratti di un caso di suicidio. Saranno gli Inquirenti ad accertare le cause della morte.

Il giovane è stato trovato privo di vita all’interno di un casolare. A fare la macabra scoperta i Volontari della protezione civile impegnati nella ricerca del giovane scomparso. Scene di strazio per i parenti cui rivolgiamo sentite condoglianze.