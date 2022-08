Partanna, serata amarcord per ex compagni di scuola elementare. Insieme dopo 40 anni

del 2022-08-12

Serata tra ricordi ed emozioni per gli studenti della 5 elementare di Partanna dell’anno scolastico 1982 incontratisi nella ricorrenza dei 40 anni. “Ci siamo ritrovati - raccontano alcuni - davanti l’allora edificio scolastico, oggi adibito ad uffici comunali, che ci ha visti crescere per 5 anni da bambini, per poi ricordarci a vicenda i tanti allegri episodi vissuti insieme, rivedendoci invecchiati ma felici di esserci. Momenti di commozione ricordando anche chi purtroppo è venuto a mancare in questi anni”.

La serata è continuata in un ristorante locale, tra racconti di vita passata, che ha portato molti di noi a vivere lontano da Partanna. Chi non ha potuto esserci si è collegato in video chiamata durante la serata. Ecco i nomi dei partecipanti: Giusy Chiofalo (organizzatrice) Francesca Amari Giuseppe Atria Maurilio Cardinale Vito Chiofalo Maria Stella Crinelli Enza Fontana Nicola Mangiaracina Donatella Piazza Luigi Li Causi Patrizia Puccio Agata Sparacia Rossana Taormina Gianni Teri Tommaso Asaro