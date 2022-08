Campobello, attive da oggi strisce blu a Tre Fontane

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-12

Il Sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, a partire da oggi (Venerdì 12 Agosto) e sino al prossimo 21 Settembre, nella frazione di Tre Fontane, sarà attivo il servizio di sosta a pagamento. A seguito di una procedura di gara, infatti, è stato affidato il servizio di gestione e controllo delle aree di sosta (strisce blu), per un periodo di tre anni, alla ditta Ecoparking Srl di Lascari (PA), che fra i tre partecipanti alla gara ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.

Le strisce blu, in particolare, saranno attive sul lungomare (est e ovest), nella via Trapani (tratto compreso tra la circonvallazione est e la via della Chiesa), nella Via Giuseppe Fava 106esima ovest (tratto compreso tra la via Marchese e la via Mangiagli), nella via Mauro De Mauro 113esima est (solo nel lato destro rispetto al senso di marcia), e nella circonvallazione est (tratto compreso tra la via Trapani e la via delle Fresie 107esima, solo nel lato destro del senso di marcia).

La ditta, che ha provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla collocazione della segnaletica verticale, dove saranno indicate le tariffe di sosta, ha assunto alle proprie dipendenze 6 ausiliari del traffico, che si occuperanno anche della vendita dei ticket, che potranno essere acquistati direttamente nelle zone d’interesse, all’interno degli esercizi commerciali e nelle apposite colonnine, che sono state posizionate nelle zone in cui non sono presenti attività commerciali.

Come ogni anno, la sosta a pagamento sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 21.30 nelle zone periferiche della frazione e nelle strade ricadenti nella ZTL, mentre nelle zone più centrali della frazione, la sosta a pagamento sarà in vigore fino alle ore 2.

Sempre da oggi ma fino a sabato 20 Agosto, la sosta a pagamento interesserà anche i due grandi parcheggi di Via Trapani. Le tariffe di sosta sono indicate nella segnaletica. Ѐ possibile, inoltre, stipulare abbonamenti presso gli uffici della Polizia municipale. Queste le tariffe: 50 euro per l’abbonamento stagionale; 40 euro per quello mensile; 30 euro per il quindicinale e 20 euro per il settimanale.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli uffici del Comando di Polizia Municipale.