(FOTO) Successo di pubblico per l’evento "Musica e Legalità”. Ventimila giovani in visibilio per Paul Kalkbrenner

del 2022-08-14

Oltre ventimila giovani dentro il Parco Archeologico di Selinunte in occasione dell'evento "Musica e Legalità” organizzato dell'associazione Plastic free, da Unlocked discoteca Nirvana con la partecipazione straordinaria di Valeria Grasso testimone di giustizia impegnata nella lotta contro ogni forma di illegalità. Sul grande palco allestito dentro il parco archeologico si sono esibiti dalle 15 numerosi deejay e a mezzanotte delirio per l’esibizione del noto dj tedesco Paul Kalkbrenner artista di fama mondiale. Quasi due ore di musica e l'immancabile pezzo "Sky and Sand" e giovani in visibilio con il finale di giochi pirotecnici che ha reso la serata ancora più speciale e indimenticabile.

Nonostante un pubblico numeroso impeccabile la gestione della sicurezza garantita dall’organizzazione, grazie alla presenza anche della Polizia di Stato, Carabinieri. Presente anche la Croce Rossa di Castelvetrano. Fondamentale anche l'operato della Polizia Municipale di Castelvetrano che sin dal pomeriggio ha gestito egregiamente l'importante traffico veicolare, garantendo fino alle quattro del mattino il corretto deflusso delle auto e l'ordine pubblico.