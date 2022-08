Domenica a Marinella la festa della Madonna del Sacro cuore di Maria. A mezzanotte i giochi d'artificio

di: Redazione - del 2022-08-15

Tornerà a svolgersi Domenica 21 Agosto a Marinella di Selinunte la festa del Sacro Cuore di Maria grazie all’impegno del Comitato Sacro Cuore di Maria con il patrocinio del Comune di Castelvetrano.

E’ stato reso noto il programma che inizierà a partire dalle 8.30 del mattino con “I tammurinari” della Perla Imperiale che annunceranno, con il rullo dei loro tambura, l’inizio della festa.

Alle 17.30 si svolgerà il corteo processionale con la Madonna portata in spalla per le vie della borgata accompagnata dalla banda musicale “Mangiaracina”.

Alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica in Piazza Empedocle e alle 20 si svolgerà la tradizionale processione in mare con l’imbarco della Madonna e la processione in mare.

Infine a mezzanotte si svolgeranno i giochi d’artificio grazie ad una colletta alla quale hanno partecipato privati cittadini, attività commerciali selinuntine e alcune aziende castelvetranesi.

Domenica 28 Agosto, a partire dalle 19 presso, lo Scalo di Bruca si svolgerà la tradizionale Sagra delle Sarde.