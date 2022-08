Triscina, salvato un uomo che rischiava di annegare in mare. Sul posto il 118

del 2022-08-15

Rischiava di annegare ma è stato salvato da un bagnino e dall’intervento di altre persone presenti sull’arenile. Oggi a Triscina, grazie al tempestivo intervento del bagnino Angelo Lipari, è stato messo in salvo un extracomunitario M. A. di 24 anni (pare non al meglio delle sue condizioni di salute) che era il difficoltà tra le onde. Importante anche l’intervento di un turista romano e di una infermiera di Castelvetrano i quali hanno praticato le prime cure al giovane. Intervenuto anche Pinuccio Scappini del Lido Mokambo. L’uomo è stato poi trasferito con il 118 all’Ospedale di Castelvetrano e le sue condizioni non sono gravi. Il fatto è successo alle 18,30 circa.