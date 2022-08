Dopo quasi trent'anni si ritrovano ex compagni di classe del Liceo Classico "G.Pantaleo". Serata tra ricordi e nostalgia

di: Redazione - del 2022-08-18

Si sono ritrovati dopo quasi 30 anni per ricordare i tempi della scuola e trascorrere qualche ora in allegria gli ex studenti della III A del Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" di Castelvetrano dell'anno scolastico 91/92.

Gli ex compagni si sono rivisti, in un noto ristorante, passando una serata carica di emozioni, nostalgia e ricordi.

Ecco i nomi e cognomi degli ex compagni di classe presenti alla serata:

Erika Macaluso, Manuela Bianco, Salva Ingoglia, Silvio Piazza, Giovannella Lo Piano, Giovanni Elia, Donatella Giambalvo, Valeria Lo Curto, Rossella Lisciandra, Cinzia Clemente, Loredana Marchese, Sara Capo e Silvana Milazzo.