Castelvetrano, rubati cavi che alimentano pozzi. Erogazione idrica ridotta

del 2022-08-18

Stamattina è stato riscontrato, dal personale tecnico dell'ufficio della VI^ D.O. del Comune di Castelvetrano, il furto dei cavi che alimentano i pozzi di emungimento Ingrasciotta 1, 2 e 3 e Agate con la grave conseguenza di mancanza di erogazione idrica da tali pozzi. Tutto ciò causa inevitabilmente una notevole diminuzione di erogazione in tutta la città ed in maniera più critica nelle Vie: Sapegno, Campobello, Tagliata, G. Gentile, Roma. La VI^ D.O. Servizi a rete si è già attivata per il ripristino dell'erogazione idrica.

Foto:archivio