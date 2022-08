Dal PNNR quasi 800 Mila euro per la scuola dell’Infanzia “Catullo” e quasi 1 Milione per nuovo asilo. La soddisfazione di Alfano

del 2022-08-18

Il Comune di Castelvetrano ha ottenuto due finanziamenti del PNRR per un importo complessivo di circa un milione e 700 mila euro, destinato alla ricostruzione della scuola dell’infanzia “Catullo” dell’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” per €791.488,00 e alla costruzione di un nuovo asilo per un importo di € 976.189,50.

Lo ha annunciato il sindaco Enzo Alfano, definendolo “un risultato importante per la città, frutto di un grande lavoro di squadra soprattutto del settore opere pubbliche che nonostante le difficoltà di personale è riuscito a soddisfare la volontà dell’Amministrazione che spinge verso le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.” “Siamo in attesa di ulteriori risultati sugli avvisi riguardanti altri assi strategici, - afferma l’assessore al ramo ing. Siculiana – che coinvolgono tutti i settori dell’Amministrazione. Il Pnrr offre tante occasioni, che stiamo cercando di cogliere.”