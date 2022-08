Forte vento e incendi. Camion si ribalta su A/-29

del 2022-08-19

A causa delle forti folate di vento di scirocco nella mattinata di ieri, si è ribaltato un grosso mezzo di una ditta di Santa Ninfa sulla A-29.L’incidente autonomo per fortuna non ha avuto conseguenze importanti per lo stesso conducente P.V di 42 anni di Santa Ninfa, che è stato trasportato all’Ospedale di Trapani per accertamenti. Il camion si è ribaltato subito dopo lo svincolo di Trapani in direzione Palermo.Sul posto immediatamente il personale dell’Anas e della Polizia stradale che hanno chiuso il tratto della stessa autostrada. Da Gallitello ad Alcamo nei giorni scorsi si sono registrati anche altri incendi, causati sempre probabilmente dalla mano dell’uomo, e che hanno portato la squadra dei Vigili del Fuoco ad intervenire con inevitabili rallentamenti per le auto in direzione Palermo sempre sulla A-29.