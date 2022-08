Si è spento a Montreàl Giacomo Simanella. Era un grande appassionato di ciclismo

di: Luigi Simanella - del 2022-08-20

Ieri, 19 agosto, si sono svolti i funerali di Giacomo Simanella, morto a Montréal (Canada) il 13 c.m. A Castelvetrano sono tantissimi gli estimatori di questo sport che ricordano benissimo quegli anni di gloria per il ciclismo locale. Giacomo negli anni settanta rappresentava, piu’ che egregiamente, l’agonismo castelvetranese a livello regionale. Avevamo, allora, una squadra fortissima composta da tre ottime promesse: Giacomo Simanella, Salvatore Abate e Giuseppe Pernice. I tre si distinsero in diverse gare ciclistiche, riuscendo a vincerne alcune fra le più importanti. Ne vogliamo ricordare una, in particolare, che si svolse nel lontano 1973 a Palermo. Simanella, vincitore della gara, avendo alzato le braccia in segno di vittoria poco prima di oltrepassare il traguardo e non dopo per com’è la regola, è stato costretto dagli altri corridori a ripeterla. Bene! Giacomo rivinse distanziando, e non di poco, il secondo e quindi tutti gli altri. Una bella soddisfazione che rimase nella storia, suffragata da alcuni articoli giornalistici dell’epoca. Scelse, poi, di continuare la sua esperienza di vita in Canada. Si sposo’, ebbe tre figli e, da essi, quattro nipoti. Il destino, però, gli aveva riservato una triste sorpresa. Un giorno, aveva da poco compiuto cinquant’anni, accettò la sfida di un amico appassionato di bicicletta. In seguito a un’accidentale rovinosa caduta, si fratturò alcune vertebre del tratto cervicale che lo costrinsero a una condizione di tetraplegia. Condizione che ha dovuto sopportare per ben sedici anni. Adesso, con la sua morte, è stata scritta la parola fine a tanta sofferenza sua e di chi gli ha voluto bene. Questa redazione si unisce al coro unanime di parenti, amici e conoscenti che hanno manifestato il proprio cordoglio sia alla famiglia italiana sia a quella canadese per la grave perdita del loro caro congiunto. Possa egli riposare in pace.