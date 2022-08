Concerto di Massimo Galfano di domenica 21 agosto a Santa Ninfa.Da anni sulla cresta dell’onda in giro per il mondo

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-20

Massimo Galfano da anni sulla cresta dell’onda in giro per il mondo dall’America alla Russia all’Uzbekstan, Europa ecc. maturando collaborazioni artistiche a livello internazionale con grandi nomi e big della musica Italiana e non,cConquistando vari successi con tutte le sue discografie e i suoi concerti, tanti riconoscimenti e premi come, per citarne solo alcuni tra gli ultimi ricevuti, il Disco D’oro alla Carriera riconosciutogli dall’etichetta discografica Hurricane Music Production di Norma Imbriano e poi consegnatogli dal grande Toto Cutugno, il riconoscimento come talento dell’anno con il Global Legend Artist Talent Awards ecc. Insomma un successo dietro l’altro, tanto che per i suoi 30 anni di carriera, maturati tra l’altro il giorno del suo compleanno il 27 maggio 2022, Massimo Galfano parte con il suo nuovo Tour “I FALSI DEI TOUR” proprio dalla sua amata Sicilia per l’esattezza da Santa Ninfa, il concerto si svolgerà domenica 21 agosto alle ore 21:00 sul corso Pio La torre.

Inoltre Massimo e stato invitato dalla produzione del programma televisivo Leggerissima Estate, che andrà in onda prossimamente su Rai2, un programma ideato e prodotto da Antonio Esposito e Norma Imbriano. Tanti i big ospiti nella seconda puntata di Leggerissima Estate da Gigi Finizio a Marco Armani a Nino Bonocore a Simona Bencini a Francesco Baccini e tanti altri e per l’appunto anche il nostro Massimo Galfano che si esibirà cantando il suo ultimo successo Ti Direi, brano e video tra l’altro in rotazioni sulle principali playlist di spotify e you tube per citarne solo una Radio Italia Solo Musica Italiana ecc. Una produzione Gnerecords / Eventi e Management, la direzione artistica del brano e di tutto il nuovo disco, di prossima uscita, e stato affidato curato e arrangiato dai Maestri Giancarlo e Sergio Prandelli. Inoltre Massimo Galfano alla nostra domanda sei pronto per il Festival di Sanremo lui ci risponde che il brano c’è il disco anche e quindi è quasi certa una sua prossima candidatura al prossimo Festival Di Sanremo. Che dire non ci rimane altro che seguire Massimo Galfano sui social, su Rai2 e nel suo I Falsi Dei Tour .

