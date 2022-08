A Torretta Granitola scrittrici allo specchio. Dialoghi tra Simonetta Agnello Hornby e Antonella D’Angelo. Incontro tra cultura, Sicilia, violenza di genere e non solo

del 2022-08-21

A ridosso del Ferragosto, ospite della Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, la Best Seller Simonetta Agnello Hornby si è intrattenuta con la dottoressa Antonella D’Angelo, anche essa socia del Club, cui è stata affidata l’intervista della scrittrice. Abbiamo chiesto alla dottoressa D’Angelo una sintesi sull’esperienza vissuta.

“A ridosso del porticciolo di Torretta Granitola, con una bella cornice un pubblico, abbiamo disquisito - ha spiegato la Dott. ssa D’Angelo sulla sensualità della nostra isola, sui confini che l’isola impone e che talvolta sono importanti traslare nelle relazioni umane. Si è parlato di diversità , di madri coraggio, si è toccato il tema dell’abuso dei minori e della violenza di genere. Gli ascoltatori hanno stimolato Simonetta sui sapori ed odori della Sicilia, fino ad arrivare alle trasparenze dell’acqua e del sua funzione nutritiva. L’acqua come elemento di accoglienza del feto nel grembo materno ma anche veicolo purificatore come la Hornby ne parla nella sua ultima creatura “La Cuntintizza” (ed. Mondadori).

L’incontro gradevole, sotto vari aspetti, ha toccato momenti di condivisa e fresca ‘cuntintizza’.

In un tempo arido di guerra virale, ha aggiunto la D’Angelo, abbiamo voluto omagiare quelle piccole soddisfazioni e i momenti della vita che ci consentono uno stato di benessere, indefinibile, transitorio e talvolta impalpabile, che riesce a donare pace.

Abbiamo chiesto alla dott.ssa Dangelo qual è l’asso nella manica per il futuro?

“Il desiderio è quello di portare in scena un lavoro teatrale scritto nel 2006, pensato per fare divertire piccoli e ragazzi, riflettere insieme agli adulti ed omaggiare la senescenza. “La Grattugia di Vetro” è un dramma in atto unico. L’ho condiviso alcuni anni fa con un amico regista, direttore artistico sensibile e preparato, senza esordire in un connubio.

I tempi hanno da maturare per ogni scrittura e progetto. I sogni però restano, nei nostri cuori e nei cassetti. E’ arrivato il tempo per la mia Grattugia di Vetro, questo è tempo di nutrire nuove creature. Ricordo il sapore della mela grattugiata, condita con due gocce di limone, che rubavo a mia sorella più piccola quando mia mamma la preparava per lei.

La riflessione cui conduce l’opera affonda le radici a quando lavoravo in Casa di riposo Giovanni XXIII a Marsala. Al mio arrivo la struttura accoglieva circa 70 anziani e mi colpiva il tasso di mortalità elevata giacché quello era luogo dove andare a morire. Nell’arco degli anni la mortalità si ridusse, il numero degli ospiti aumentava di stagione in stagione fino a toccare un picco di oltre 130 ospiti. Li guardavo con tenerezza e pensavo chi e come si prenderà cura di mia figlia quando sarà vecchia e fragile? La pandemia e l’allontanamento coatto dei parenti dal malato mi ha riportato in mente la grattugia di vetro. E’ un’opera che si snoda in un atto unico, snella drammatica (come lo è la vita) divertente e burlona, sfaccettata.

La storia prende vita attorno ad una chiesetta che ha un campanile visitato da un angelo dal soffio di ali leggero. Nella piazzetta giace una fontana con dentro una rana rossa e blu. Da quarto piano della Casa di Riposo si vedeva scorrere la processione a Pasqua e almeno due volte il Cristo della Via Crucis si fermava sotto il peso della croce, lì sotto i nostri occhi. Dall’alto le persone del corteo sembravano formiche al passo, fitte, esplorare, arrestarsi, avanzare cantando insieme un Gloria senza ritorno.

Da questa immagine che i vecchi amavano ed onoravano, nasce la mia allucinazione creativa, il mio sogno. Nella mia fantasia cominciarono a presentarsi i personaggi, fantasmi della memoria, levarsi da una fila di bianco candore e raccontare il miracolo della propria esistenza.

La Grattugia di Vetro narra la storia d’amore tra il tempo e la memoria , proprio quella che gli anziani giorno dopo giorno perdono .

E sarà una giovinetta, al terzo atto, vestita di veli fluttuanti e trasparenti dondolandosi su un’altalena in fiore, a mostrarci il senso della nostra vita, un andare su e giù tra la vertigine di esistere e la paura di morire”.