Fiamme all’interno del Parco Archeologico. Un drone e la prontezza d’animo di un impiegato evitano il peggio

del 2022-08-20

Grazie al drone in dotazione al Parco Archeologico di Selinunte è stato possibile circoscrivere un incendio che poteva avere conseguenze più gravi se non fosse intervenuto l’impiegato Salvatore Casamento che, non potendo contare sui vigili del fuoco impegnati sul versante di Trapani, non ci ha pensato due volte a scaricare il contenuto di sei estintori che si trovavano all interno degli uffici. Le fiamme sono partite da un terreno vicino a nord ovest del Parco lo scorso mercoledì intorno alle 19,30.

Per questo Salvatore Casamento ha già ricevuto i complimenti del direttore del Parco Felice Crescente che ci ha dichiarato che farà un encomio scritto al solerte impiegato. Fondamentale l’utilizzo del drone che ha consentito nell’immediatezza di individuare la portata delle fiamme e la prontezza d’animo del solerte Casamento.