I tavoli della discordia a Selinunte e la tassa dovuta sul suolo pubblico. Commercianti lunedì convocati dalla Polizia Municipale

del 2022-08-20

Sono stati convocati per lunedì presso il Comando dei Vigili Urbani i commercianti di via Marco Polo, via Pigafetta, piazza Empedocle e pare anche piazza Efebo per controllare se le attività commerciali sono in regola i meno con il pagamento dell’occupazione di spazi pubblici. Tra questi anche le strade in parte occupate dai tavolini dei commercianti.

Pare che nessuno di quelli intimati nelle scorse settimane abbia voluto rateizzare il debito accumulato negli anni con il rischio adesso di multe e di chiusura degli esercizi per cinque giorni.

La piazza di legno quest’anno non è stata occupata dai commercianti (tranne una nuova attività commerciale senza debiti tributari pregressi) in regola con i pagamenti perché, alcuni sostengono, che sia il demanio marittimo quindi la capitaneria di porto l’ente che eventualmente avrebbe la titolarità alla riscossione e non il comune.

Una situazione un po’ ingarbugliata che ha portato gli stessi commercianti ad utilizzare spazi stradali per tenere aperta l’attività e consentire la fruizione ai clienti.