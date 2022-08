La bomba d’acqua di lunedì a Marinella e il sistema di raccolta delle acque ancora ko

di: Redazione - del 2022-08-24

Bombe d’acqua a Marinella di Selinunte mettono in crisi un sistema di raccolta e smaltimento delle acque assolutamente insufficiente. Sono bastati dieci minuti di acqua torrenziale a far scoppiare, come si dice in gergo, le fognature.

La furia delle acque ha sollevato tombini nella zona del porta, che è poi sempre quella più vulnerabile. Le pompe di sollevamento delle acque collocate nei pressi del mercatino del pesce sono andate in tilt e, come spesso succede, il sovrappieno per discesa arriva in via uso di mare, fa scoppiare i tombini e l’acqua a fiumi inonda appartamenti, per poi finire lateralmente al Lido Tukè, tra la meraviglia dei turisti.

I residenti hanno dovuto collocare davanti le proprie abitazioni sacchi dell’immondizia per frenare il flusso delle acque. Poi sulla spiaggia è andata la massa di acqua maledorante, finendo la sua corsa a mare.

A Marinella ci sono due linee di scarico separate, quelle della acque bianche e quella delle acque nere, ma ci sono degli allacci abusivi nelle condotte delle acque piovane, che finiscono per trasportare melma.

Questi improvvisi rovesci temporaleschi stanno aumentando la preoccupazione anche dell’Amministrazione Comunale, che deve gestire la frana della strada del cantone e il rischio smottamento a mare del depuratore, per il quale già ci sono dei finanziamenti, ma la priorità sembra essere quella delle candidature e delle prossime elezioni.

Questi eventi atmosferici stanno causando dei danni anche per la cementificazione selvaggia della borgata, che ha fatto scomparire ampi spazi di terreno, i quali avevano la funzione naturale nel costone di una grossa spugna assorbente delle acque piovane; poi la costruzione degli alberghi e l’aumento demografico hanno finito per mandare in tilt un sistema fognario ormai obsoleto.

Le pompe di sollevamento, che portano le acque al vicino depuratore, si attivano con il sistema dei galleggianti, ma l’arrivo di questi flussi di acqua improvvisi, riferiscono dall’Ufficio tecnico, mette in crisi tutto il sistema.