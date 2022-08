Selinunte, Agata Li Volsi è Miss Modella 2022. Domenica l’evento presso il “Paradise Beach Hotel”

del 2022-08-24

Domenica 21 Agosto 2022 presso l’Hotel Paradise Beach Resort di Selinunte, si è svolta la 29^ edizione del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Modella 2022. Di fronte un numeroso e attento pubblico hanno sfilato Aspiranti Modelle coordinate e dirette dalla Coreografa Amalia Casabianca, collaborata dall’impareggiabile ed instancabile Salvatore Ginevra.

Dopo le prime sfilate, senza votazione, per consentire meglio alla Giuria formata daLL’Ins. Franco Lombardo, Avv. Pietro Alongi, Gino Vitrano, Peppe Catalanotto, Roberto Russo e Francesco Farina, di conoscerLe ed apprezzarLe e dopo un primo intermezzo musicale le modelle sfilato nell’ordine in t-shirt e cappellino, in bikini, in abiti vintage, in abiti eleganti ed in costume intero.

Pubblico numerosissimo ha assiepato in ogni ordine di posto l’anfiteatro del Paradaise Beach Hotel di Selinunte decretando di fatto un grande successo del Concorso Miss Modella 2022. Ha curato l'organizzazione lo staff dell'Associazione “Nuova Moda” diretta dal Patron Mauro Ferri e coordinata dall’Art Director prof. Salvatore Ginevra.

La qualificata animazione “Nicolaus Team” nelle rispettive figure del capo villaggio Gianluca Dentico e capo animazione Christian Pozziello hanno approntato le luci e l'impiantistica intercalando egregiamente le musiche selezionate in parte dagli stessi. Hanno curato le public-relation della manifestazione, il patron Mauro Ferri, il sig. Roberto Russo, l’imprenditore Giuseppe Catalanotto, il prof. Salvatore Ginevra e la manager Amalia Casabianca. La serata è stata allietata da 11 aspiranti modelle:

Agata Li Volsi 18 anni di Menfi (AG), studentessa dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.B. Ferrigno di Castelvetrano”, fisico prorompente da modella, occhi marroni, trecce castane, 1^ classificata ha conquistata la fascia di Miss Modella 2022 ed il premio di un book fotografico a Milano presso la famosa agenzia “One Models” di Franco Battaglia.

Zoe Cardamone 17 anni di Milano studentessa del liceo "G. Berchet" dalle movenze leggiadre e sex, col sogno di diventare una celebre attrice ha acquisito la fascia di Miss Venere d'Italia ed il diritto di partecipare alla finale nazionale di Castellamare di Stabia dal 01 al 04 settembre 2022.

Giulia Venezia 16 anni di Castelvetrano studentessa dell'Istituto Tecnico Commerciale "G. B. Ferrigno" di Castelvetrano occhi castani, capelli castani chiari col sogno di diventare una celeberrima modella ha vinto la fascia di Miss Venere d'Italia ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Castellamare di Stabia dal 01 al 04 settembre.

Rebecca Raffa , 18 anni, bellezza verace di Palermo bionda con gli occhi verdi studentessa con l'hobby dell'equitazione ha vinto la fascia di Miss Televisione;

Chiara Parrinello , 22 anni, di Marsala affascinante modella diplomata all'istituto Professionale col sogno di diventare una fotomodella ha vinto la fascia di Miss "Miss Pubblicità".

Carmen Palimariu 16 anni rumena studentessa dell'alberghiero "Virgilio Titone" di Castelvetrano dal fisico longilineo, capelli castani occhi verdi ha vinto la fascia di "Miss Sorriso".

Hanno partecipato brillantemente i cantanti in ordine di apparizione: Galici Natale, Paolo Caracausi, Patrizia Cusenza e Rossella Indelicato. Un plauso alle altre modelle partecipanti e precisamente: Iside Bianca Mirici Cappa, Federica Guccione, Cristina Mistretta, Rebecca Raffa, Francesca Russo, Sophia De Luca, Fabiana Castiglio.

Premiazione

Agata Li Volsi. Miss Modella 2022 Zoe Cardamone Miss Venere d’Italia Giulia Venezia Miss Venere d’Italia Rebecca Raffa Miss Televisione Chiara Parrinello Miss Pubblicità Carmen Palimariu Miss Sorriso

Fotografo ufficiale Ino Mangiaracina.

Le varie fasi del Concorso sono state seguito da una enorme moltitudine di cittadini, di turisti e curiosi che ne hanno decretato un prorompente gradimento e ampio successo di critica.

Apprezzamenti, riconoscimenti notevoli e regali forniti dall’organizzazione e dalla giuria per tutte le Miss partecipanti alla manifestazione.

La serata è stata organizzata dall’intero staff dell’ Associazione Culturale Sportiva “Nuova Moda” che ringrazia tutti gli artisti intervenuti e tutte le partecipanti per la bravura e disinvoltura dimostrata in passerella.