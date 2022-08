Castelvetrano, Amministrazione Comunale indice bando “Nonno vigile”. Ecco i requisiti per partecipare

del 2022-08-24

L’Amministrazione Comunale indice un bando di selezione pubblica rivolto ai cittadini anziani (donne e uomini) che, su base volontaria, vogliano aderire all'attività di “nonno vigile”.

La prestazione consiste prioritariamente nella sorveglianza nei pressi delle scuole cittadine.

L’attività, della durata massima di tre ore al giorno, nei soli giorni feriali, viene svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Il servizio reso è del tutto volontario e non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione e/o compenso.

Gli interessati devono compilare e presentare il modello allegato, mediante il quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Castelvetrano;

essere in quiescenza o in stato di disoccupazione;

avere un'età compresa tra i 60 ed i 70 anni;

idoneità fisica all’effettuazione dei servizi previsti dal Regolamento dimostrata mediante attestazione medica preferibilmente del medico di base;

non fare uso di sostanze o farmaci che possono determinare sonnolenza o disorientamento;

godere dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;

non avere in corso attività lavorative subordinate o autonome.

Sarà considerato, quale titolo di preferenza per l’idoneità all’espletamento del suddetto servizio l’essere pensionati delle forze dell’ordine iscritti alle relative associazioni.

Le istanze verranno valutate dal competente ufficio del Comando di Polizia Locale.

I candidati in possesso dei requisiti verranno invitati ad un colloquio conoscitivo ed informativo, volto a precisare compiti, obblighi, diritti e doveri, con il Responsabile della Polizia Municipale.

Per coloro che verranno immessi nell’attività di “nonno vigile”, il Comando di Polizia Municipale organizzerà un breve corso di educazione stradale, articolato in una parte teorica ed in una parte pratica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento per la regolazione e la disciplina del servizio di volontariato denominato “Nonne e Nonni Vigile”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09 giugno 2022.

Modalità di presentazione dell'istanza

I cittadini interessati potranno presentare la propria istanza alternativamente presso uno dei seguenti Uffici: