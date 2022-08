Ancora un incendio intercettato dal drone nei pressi del Parco Archeologico. Corpo Forestale in azione

del 2022-08-25

Un incendio lungo il fiume Modione ha solo lambito il Parco archeologico di Selinunte, grazie all’occhio attento del personale di sorveglianza aiutato dalle immagini del drone ha individuato l’area su cui era partito l’incendio di canne e sterpaglie per circa 300 metri di lunghezza. Immediatamente sono stati avvertiti gli uomini del personale del Corpo Forestale che hanno lavorato in condizioni molto difficili per domare le fiamme dopo un paio d’ore di lavoro tra sterpaglie e canne.

Di fondamentale importanza il fatto che io parco in tutta la sua estensione è dotato dei parafuochi. L’incendio segue quello dello scorso 17 agosto quando fu Salvatore Casamento, che si occupa del drone h 24, ad avere la prontezza di riflessi di andare in ufficio e prendere sei estintori che hanno bloccato l’incendio sempre in contrada Malaphoros.

Il Direttore del Parco Felice Crescente ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Castelvetrano.