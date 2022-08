Morte del giovane Manuele Spagnolo. Continuano le indagini. Il Ris a Salemi

di: Redazione - del 2022-08-26

Continuano le indagini volte a scoprire le cause della morte di Manuel Spagnolo, 21enne di Salemi, trovato morto lo scorso 12 Agosto a distanza di due giorni dalla scomparsa, all’interno di un casolare in contrada Gessi nelle campagne tra Salemi e Gibellina ( clicca qui per vedere l'articolo ).

Pare, infatti, che secondo il consulente medico-legale della famiglia, siano state trovate lesioni di trascinamento, ma è ancora tutto da definire.

Probabilmente qualcuno potrebbe aver simulato il suicidio per far sparire le prove.

Il Ris dei Carabinieri di Messina ieri pomeriggio è giunto sul posto del ritrovamento del corpo della vittima, per cercare tracce utili sul decesso del giovane, visto che anche i genitori sembrano escludere la pista del suicidio.

Si attendono anche gli esiti autoptici, istologici e tossicologici, oltre a quelli del Ris.

A coordinare le indagini dei Carabinieri è il pm di Marsala Giuseppe Lisella.