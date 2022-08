Marinella, tavoli in strada non autorizzati e multe per i commercianti

di: Redazione - del 2022-08-25

Convocati presso gli Uffici della Polizia Municipale e multati quasi tutti gli esercenti commerciali che hanno le loro attività nella zona dei lidi e del porto a Marinella di Selinunte. A loro viene contestata l’occupazione di spazi pubblici con sedie e tavolini.

Un verbale di 170 euro circa, per il mancato pagamento del canone unico e una diffida a non collocare altri tavolini e sedie nelle strade previa chiusura per cinque giorni del locale. I venditori attigui alla piazza di legno chiaramente non sono d’accordo, anche perché i lavori sulla stessa si sono prolungati fino a luglio.

La condizione indispensabile per potere montare i gazebi e usufruire degli spazi nella piazza di legno era quella che venissero pagati o rateizzati gli arretrati degli anni passati, cosa che nessuno ha potuto o voluto fare, nonostante gli incontri avuti con l’Amministrazione.

C’è comunque da dire che l’importo da pagare per l’occupazione del suolo pubblico, dopo la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune, è stato maggiorato al massimo dai Commissari prefettizi.

Se poi si aggiunge che ad un ristorante di Marinella arrivano per il mese di luglio, per esempio, 7.000 euro di luce elettrica, con il pagamento degli operai, si capisce bene che fare commercio è diventato veramente difficile.