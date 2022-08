(VIDEO) Questione tassa suolo pubblico a Selinunte. Parla il Sindaco Alfano: “Anche questa è legalità. Ognuno faccia la sua parte”

di: Redazione - del 2022-08-27

Il nostro Direttore ha intervistato il Sindaco Enzo Alfano sulla querelle tra il Comune di Castelvetrano e i commercianti di Marinella di Selinunte relativamente al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Ecco le dichiarazioni del primo cittadino:

“I tavoli sull'asfalto sono un'occupazione di suolo pubblico. Onestamente non so a chi è venuto in testa che occupare l'asfalto non era occupazione abusiva mentre stare sul tavolato lo era.

I Vigili stanno facendo il loro dovere, mi dicono che alcune attività sono state sanzionate.

Non entro nel merito nell'aspetto gestionale che fa parte dei loro doveri. Chiaramente si deve vigilare in modo che non ci siano abusi. Anche questa è legalità: occupare il suolo pubblico pagandone il tributo”.

Ci si chiede perché i commercianti e i negozianti, che sono stati convocati, non vogliano pagare, avendo alcuni sostenuto manutenzioni straordinarie negli anni pregressi.

“Questi aspetti li sostengono, però evitano di dire che da marzo di quest'anno noi continuiamo a dialogare e sapevano che avrebbero dovuto almeno rateizzare il pregresso. Non si tratta soltanto di tributi che hanno a che fare con il suolo pubblico, ma con altri aspetti tributari di cui loro sono morosi”.

Per saperne di più, guarda il video.