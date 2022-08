(VIDEO) SOS lago Trinità di Delia. Moria di pesci, alghe rosse dopo svuotamento paratie deciso a Roma

di: Redazione - del 2022-08-31

Alghe rosse, acque putride, moria di pesci ed un ecosistema a rischio. Succede al lago Trinità di Castelvetrano. A denunciarlo ai nostri microfoni Enzo Napoli. A causare questa situazione senza precedenti è l’assenza di acqua e uno stato di siccità sempre più avanzato. C’è da dire che questa situazione non è dovuta alle mancate piogge ma, piuttosto, alla decisione imposta (e assecondata dalla Regione) dal Ministero dell’Agricoltura di svuotare le vasche di quelle dighe, e sono tante in Sicilia, che presentano delle criticità strutturali (se ne sono accorti dopo 60 anni) e che non sono mai state collaudate.

In conseguenza di questa decisione, tra Aprile e Maggio scorso sono state aperte le paratie della Diga e sono stati riversati in mare importanti quantitativi d’acqua, che sarebbero potuti essere utilizzati per l’irrigazione dei campi “assetati” a causa delle alte temperature registratesi negli ultimi mesi estivi.

Per le riprese video mediante l’utilizzo del drone si ringrazia Rosario Franco.