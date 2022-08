(FOTO) Marinella, successo di partecipazione per la Sagra della sarda. Soddisfazione di turisti e organizzatori

di: Redazione - del 2022-08-29

Successo per la Sagra della sarda a Marinella di Selinunte organizzata dal comitato "Sacro Cuore di Gesù", con tanto di banda musicale per le vie della borgata.

In tante le persone in fila ordinata per l’acquisto del ticket. Soddisfatti gli organizzatori i quali già pensano che la sardina di Selinunte, grazie al presidio Slow Food, sarà presente al Couscous Fest con il proprio stand.

Tanti turisti contenti anche dell’impeccabile organizzazione.